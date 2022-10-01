Выставочные матчи НХЛ. «Нэшвилл» забросил 7 шайб «Тампе», «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Сан-Хосе» против «Вегаса»

Клубы НХЛ проводят очередные выставочные матчи. НХЛ Выставочные матчи «Детройт» – «Вашингтон» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) 0:1 – 34 Карлсон (Джохансен, Кузнецов) 0:2 – 59 Эллер (Фегервары, Карлсон) Вратари: Хуссо 13/13, Браттстрем 16/17 – Кюмпер 9/9, Линдгрен 10/10 «Оттава» – «Торонто» – 3:6 (1:3, 1:0, 1:3) «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) «Нэшвилл» – «Тампа» – 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) «Эдмонтон» – «Калгари» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) «Вегас» – «Сан-Хосе» – 2:5 (1:1, 1:4, третий период) «Анахайм» – «Сан-Хосе» – 4:1 (3:0, 1:1, третий период).
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