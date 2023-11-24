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Добрый Мир

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Без России не справятся. Путин вырывает Вьетнам из лап США

Без России не справятся. Путин вырывает Вьетнам из лап США

Вчера 12K прочитали По мере роста геополитического противостояния США и Китая, существенно возрастает роль региональных держав АТР, из которых Запад всеми силами пытается создать Пекину "недружественный пояс".

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