Без России не справятся. Путин вырывает Вьетнам из лап США

Вчера 12K прочитали По мере роста геополитического противостояния США и Китая, существенно возрастает роль региональных держав АТР, из которых Запад всеми силами пытается создать Пекину "недружественный пояс".
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