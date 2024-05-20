В России 21 мая отмечают несколько профессиональных праздников Clickio21 мая в России отмечается сразу несколько значимых праздников: День военного переводчика, День Тихоокеанского флота, День полярника, День инвентаризатора и День защиты от безработицы.
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