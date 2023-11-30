Политнавигатор России не нужна дополнительная мобилизация – находящихся в зоне СВО и рядом с ней мобилизованных и добровольцев вполне достаточно.
Сил на фронте достаточно, новая мобилизация только навредит
Комментарии
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Семен Семеныч
Я считаю, что мобилизация необходима. Ровно в таком количестве как была проведена первая. Для чего поясняю. Люди мобилизованные в первую волну отработали в зоне СВО один год. им необходима замена. Необходимо провести ротацию. Таким образом мы дадим боевой опыт большему числу граждан. И второй аспект. Пока одни воюют, другие жируют. У определенного круга граждан должен быть страх перед мобилизацией.
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6 час.
Сергей Федотов
Извиняюсь уточнить, а вы тоже уже на пенсии, мобилизации не подлежите? Эвона как вы смело ЗА мобилизацию-то ратуете😜
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2 час.
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