Сил на фронте достаточно, новая мобилизация только навредит

Семен Семеныч

Я считаю, что мобилизация необходима. Ровно в таком количестве как была проведена первая. Для чего поясняю. Люди мобилизованные в первую волну отработали в зоне СВО один год. им необходима замена. Необходимо провести ротацию. Таким образом мы дадим боевой опыт большему числу граждан. И второй аспект. Пока одни воюют, другие жируют. У определенного круга граждан должен быть страх перед мобилизацией.