Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    То есть по мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, а также первого заместител..."О мигрантах толь...
  • Александр Яковлев
    совсем заткнуться  с ярмом на шее???"По старости 49 т...
  • Grandad
    Они лоббируют не за просто так, деньги поступают и с Запада на это. Потому возможно этих лоббисто признать иноагентам..."О мигрантах толь...

Сил на фронте достаточно, новая мобилизация только навредит

Сил на фронте достаточно, новая мобилизация только навредит

Политнавигатор России не нужна дополнительная мобилизация – находящихся в зоне СВО и рядом с ней мобилизованных и добровольцев вполне достаточно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Семеныч
Я считаю, что мобилизация необходима. Ровно в таком количестве как была проведена первая. Для чего поясняю. Люди мобилизованные в первую волну отработали в зоне СВО один год. им необходима замена. Необходимо провести ротацию. Таким образом мы дадим боевой опыт большему числу граждан. И второй аспект. Пока одни воюют, другие жируют. У определенного круга граждан должен быть страх перед мобилизацией.
Ответить
6 час.
Сергей Федотов
Извиняюсь уточнить, а вы тоже уже на пенсии, мобилизации не подлежите? Эвона как вы смело ЗА мобилизацию-то ратуете😜
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх