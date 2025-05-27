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Во Владимирской области началась эвакуация населения

Во Владимирской области началась эвакуация населения

Губернатор обратился к жителямРегион не впервые подвергается ударам БПЛА. Во Владимирской области осуществляется эвакуация жителей из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов вооружённых Сил Украины.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Alldaily&quot;  тебе пора отсюда,сильно воняешь.
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