Во Владимирской области началась эвакуация населения

Губернатор обратился к жителямРегион не впервые подвергается ударам БПЛА. Во Владимирской области осуществляется эвакуация жителей из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов вооружённых Сил Украины.
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