«Придется вырезать», — внук Пугачевой Пресняков раскрыл последствия диагноза

Внук Примадонны Никита Пресняков стойко борется с болезнью, которую всегда нужно «держать в узде». Если молодой человек будет соблюдать все предписания врача, есть большая вероятность того, что его не коснутся серьезные последствия.
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