Зеленский угрожает поднять "спящую" армию внутри Европы

Natali Климова

Смешно - западные политики НИКОГДА не работали на опережение. Наоборот, они отличаются своей тупостью. Они пустили к себе всех, кого назначила Америка и содержат их. И ничего они поделать с этим не смогут. Арабы насилуют женщин, а кто то из политиков посоветовал носить женщинам какие то особые трусы. Думаю скоро они на голове будут носить эти трусы вместе со своей фон Урсулой Ляйнен. И еще платить за это.