Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский, грозя армией так называемых спящих внутри ЕС.
Зеленский угрожает поднять "спящую" армию внутри Европы
Комментарии
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Natali Климова
Смешно - западные политики НИКОГДА не работали на опережение. Наоборот, они отличаются своей тупостью. Они пустили к себе всех, кого назначила Америка и содержат их. И ничего они поделать с этим не смогут. Арабы насилуют женщин, а кто то из политиков посоветовал носить женщинам какие то особые трусы. Думаю скоро они на голове будут носить эти трусы вместе со своей фон Урсулой Ляйнен. И еще платить за это.
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13 час.
Надежда
О. как! Петрушка из квартала 95 взобрался на трон "короля", возомнил себя вершителем судеб и грозит, суча ножками, надувая щеки и грозно сдвигая бровки устроить мировой майдан!))😳
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11 час.
Виктор Менщиков
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10 час.
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