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Придётся отвечать: Киев рискует потерять ключевого партнёра за подрыв "Северных потоков"

Придётся отвечать: Киев рискует потерять ключевого партнёра за подрыв "Северных потоков"

Киеву придётся отвечать за свои действия, если подтвердится причастность Украины к подрывам "Северных потоков".

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