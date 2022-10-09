Киев начал мобилизацию на перешедших под контроль ВСУ территориях Харьковской области

Киев начал мобилизацию на перешедших под контроль ВСУ территориях Харьковской области

Повальная мобилизация на Украине продолжается, режиму Зеленского срочно понадобилось дополнительное пушечное мясо, поскольку анонсированные наступления как на Старобельском, так и на Бериславском направлении забуксовали, потери ВСУ растут, а российская армия наращивает силы, постепенно вводя на Украину подразделения добровольцев и мобилизованных.

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