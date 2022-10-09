Киев начал мобилизацию на перешедших под контроль ВСУ территориях Харьковской области

Повальная мобилизация на Украине продолжается, режиму Зеленского срочно понадобилось дополнительное пушечное мясо, поскольку анонсированные наступления как на Старобельском, так и на Бериславском направлении забуксовали, потери ВСУ растут, а российская армия наращивает силы, постепенно вводя на Украину подразделения добровольцев и мобилизованных.
Популярные статьи
- К ударам по объектам противника в Одессе и других городах подключились боевые корабли Черноморского флота РФ
- Сообщается, что массированный ракетный удар по важной инфраструктуре Украины стал для Киева неожиданным
- «Слава матушке России»: Иракская хакерская группировка взяла ответственность за масштабную кибератаку на железнодорожных перевозчиков Украины
Свежие комментарии