Киев начал мобилизацию на перешедших под контроль ВСУ территориях Харьковской области

Повальная мобилизация на Украине продолжается, режиму Зеленского срочно понадобилось дополнительное пушечное мясо, поскольку анонсированные наступления как на Старобельском, так и на Бериславском направлении забуксовали, потери ВСУ растут, а российская армия наращивает силы, постепенно вводя на Украину подразделения добровольцев и мобилизованных.