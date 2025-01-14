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Царьград

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Манфред Угальде: Из новичка в лидеры бомбардиров Спартака с 15 голами

Манфред Угальде: Из новичка в лидеры бомбардиров Спартака с 15 голами

Нападающий Манфред Угальде, присоединившийся к московскому "Спартаку" в январе 2024 года из "Твенте", в этом сезоне стал лидером бомбардиров с 15 голами.

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