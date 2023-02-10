Выставка, посвященная французскому писателю Стендалю

По случаю 240-летия со дня рождения французского писателя Стендаля (1783-1842) в Национальной библиотеке Республики Молдова открылась выставка публикаций под названием «Стендаль, гениальный изобретатель современного романа», сообщает moldpres.
По случаю 240-летия со дня рождения французского писателя Стендаля (1783-1842) в Национальной библиотеке Республики Молдова открылась выставка публикаций под названием «Стендаль, гениальный изобретатель современного романа», сообщает moldpres.
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