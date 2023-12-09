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Крым Оперативный

3 подписчика

Прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на сегодня На Крымском полуострове пасмурно, дождь Симферополь: +8° Севастополь: +10° Ялта: +13° Алушта: 13° Евпатория: +7° Бахчисарай: +8° Джанкой: +7° Феодосия: +7° Керчь: +6° Черноморское: +6° Как будете проводить выходные ? Крым Оперативный.

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