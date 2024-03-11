Быстрая разморозка: как будет работать выкуп заблокированных активов у россиян

При запуске нового механизма компенсации россиянам — держателям иностранных заблокированных активов, который ЦБ анонсировал 11 марта, не исключены сложности со стороны западных регуляторов и депозитариев, опасаются опрошенные «Известиями» эксперты.
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