Медучреждения Крыма готовы к раннему подъёму заболеваемости ОРВИ

Ваш браузер не поддерживает видео. Как отметил Министр здравоохранения РК Алексей Натаров, эпидпорог для Крыма — 10 тысяч случаев.
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