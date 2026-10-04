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ВЕСТИ КРЫМ

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Медучреждения Крыма готовы к раннему подъёму заболеваемости ОРВИ

Медучреждения Крыма готовы к раннему подъёму заболеваемости ОРВИ

Ваш браузер не поддерживает видео. Как отметил Министр здравоохранения РК Алексей Натаров, эпидпорог для Крыма — 10 тысяч случаев.

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