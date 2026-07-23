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ДумаТВ

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Макаров: поддержка экономики РФ за 5 лет выросла на 84,7%

Макаров: поддержка экономики РФ за 5 лет выросла на 84,7%

За пять лет работы Госдумы восьмого созыва поддержка экономики России выросла почти в два раза — на 84,7 %.

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Комментарии
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Александр Корякин
Ну, у макаровых всё о&#39;кей и с экономикой РФ, и с личным бюджетом. Надеется продлить свой успех и в новой Думе.
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1 м.
Анфиса Иванова
Убей меня - не понимаю, как это ЭКОНОМИКУ надо поддерживать...?!  Экономика ли это тогда?!  Было &quot; Экономика должна быть экономной&quot;...Ржали все , кроме глашатаев этой абракадабры...  Макаров, однако, подтверждает, что на хлипких ножках как раз то, что и есть ну никак не полноценная экономика!
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1 м.