За пять лет работы Госдумы восьмого созыва поддержка экономики России выросла почти в два раза — на 84,7 %.
Макаров: поддержка экономики РФ за 5 лет выросла на 84,7%
Комментарии
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Александр Корякин
Ну, у макаровых всё о'кей и с экономикой РФ, и с личным бюджетом. Надеется продлить свой успех и в новой Думе.
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Анфиса Иванова
Убей меня - не понимаю, как это ЭКОНОМИКУ надо поддерживать...?! Экономика ли это тогда?! Было " Экономика должна быть экономной"...Ржали все , кроме глашатаев этой абракадабры... Макаров, однако, подтверждает, что на хлипких ножках как раз то, что и есть ну никак не полноценная экономика!
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