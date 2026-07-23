Макаров: поддержка экономики РФ за 5 лет выросла на 84,7%

Ну, у макаровых всё о'кей и с экономикой РФ, и с личным бюджетом. Надеется продлить свой успех и в новой Думе.

Анфиса Иванова

Убей меня - не понимаю, как это ЭКОНОМИКУ надо поддерживать...?! Экономика ли это тогда?! Было " Экономика должна быть экономной"...Ржали все , кроме глашатаев этой абракадабры... Макаров, однако, подтверждает, что на хлипких ножках как раз то, что и есть ну никак не полноценная экономика!