Военкор Хайруллин объяснил, почему Киев использовал F-16, а не ПВО: «Был черный день»

КИЕВ, 28 августа, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия 26 августа впервые использовала американские истребители F-16 для отражения массированной ракетной атаки со стороны ВС РФ.
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