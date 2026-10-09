Сергей Ищенко 8 октября 2026 г., 16:53 Мерцу в Киеве заявили, что даже если Запад и сумеет увеличить военно-техническую помощь Киеву, доставлять ее к линии ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подполковник Дэви...
- «Борщаговку Зелен...
- СТ Зеленский испугал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым