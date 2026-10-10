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Депутат Бессараб рассказала о длительности рабочего дня 30 декабря

Депутат Бессараб рассказала о длительности рабочего дня 30 декабря

Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным. Производственный календарь не предусматривает его уменьшение накануне Нового года, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с RT.

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