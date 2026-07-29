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ТАСС

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В Крыму впервые представили экспозицию о крымских татарах-участниках СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Экспозиция, в которую вошли фотографии, личные вещи участников СВО из числа крымских татар, впервые представлена в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

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