В Крыму впервые представили экспозицию о крымских татарах-участниках СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Экспозиция, в которую вошли фотографии, личные вещи участников СВО из числа крымских татар, впервые представлена в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.
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