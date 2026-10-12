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Аргументы недели

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Два сценария скандалов после выборов в Конгресс США

Два сценария скандалов после выборов в Конгресс США

Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. В новый Конгресс 120-го созыва выбирают всю Палату представителей и 35 из 100 сенаторов.

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