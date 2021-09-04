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Глава ВТБ Костин заявил, что банк не собирается работать в Крыму

Глава ВТБ Костин заявил, что банк не собирается работать в Крыму

Червонец Недавно одна моя знакомая на вопрос, где бы она хотела жить, ответила, что в Крыму.

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Владимир Eвтушенко
Вот так-то. Плевать хотели на Россию грефы-костюки, а их шавки нападают на Лукашенко, что не хочет признать Крым российским. Причём, свою позицию он чётко обозначил в отличии от подонков грефо-костюков.
Георгий Михалев
Обосрались скоты.
Людмила Баталова
Доказательство того, что все животные равны, но некоторые равнее. Значит надо поменять руководство банков и жить по законам РФ. Надоело уже это хамское неравенство.
Галина Беликова
Банки передать в собственность государства, руководство под суд с конфискацией имущества.
Валерий Антохин
банки не Российские
Михаил Фадеев
Да и негодные, у меня жена такие банки выбрасывает без сожаления!
Кремлев Владимир
Греф не хочет, Костин тоже. Неужели некому заставить. По-моему у нас и президент и премьер и дума есть. Почему молчат? Не странно ли?
Валера Юшков
Так они тоже враги советской власти.
Sasha Sokolov
дять банки то частные
Кремлев Владимир
А разве частные фирмы не подчиняются государству? Тогда это уже анархией попахивает.....
Николай Кузнецов
В штатах тоже частные. И что? Там они и мявкнуть не смеют против государства.
Sasha Sokolov
СБ вроде контрольный пакет у Мишустина 51% если цифры не путаю,ВТБ 61%,но видимо приказать не могут,отсюда оба банка к Крыму работать не будут,можно долго нудеть спорить орать,но проку от ваших воплей не будет
Sasha Sokolov
США и РФ разные песни,можешь сравнивать хоть с Арктикой толку от тебя никакого
Кремлев Владимир
Думаю у нас дойдет до того, что и силовые структуры прихватизируют.
Sasha Sokolov
и это не твоего ума и носа дело живи своими заботами
Валера Юшков
Ну раз глава ВТБ Костин заявил, что банк не собирается работать в Крыму,значит он враг России. Путина такие главы устраивают.
Семенков Александр
Ещё один официальный отказник нарисовался. Хер они положили на развитие Крыма и страны, и, я так думаю, на Президента.
Sergei Viculov
Беда: главные враги наши, оказывается, не США, а финансисты и главные из них - банкиры, а из них эти непатриотичные сволочи - сбер и втб. Ну что их терпит правительство? Закрывать надо этих гадов и выселять из России!!!
Sasha Sokolov
а как ты без денег жить будешь? закрыватель?
Михаил Фадеев
Кажется, это тот случай, когда следует власть применить! Иначе чего стоят все эти разговоры о суверенитете РФ!? Короче - не дождетесь моего голоса за ЕДРу, пока вышеназванные Костин с Грефом не извинятся с поклонами!
Михаил Фадеев
Ну как, здорово я их припугнул?
александр
Глупая статья и провакационная
Михаил Фадеев
Мысль следовало бы раскрыть. А то тявкнул и морду под мышку. Да еще и с орфографией на 2
Olga Bel
А как это рос. власть может "поменять руководство банков"? Они разве принадлежат государству РФ, чтобы ими распоряжаться? Вся фишка в том, что они НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, они ПРИНАДЛЕЖАТ олигархам, а олигарх, как частное лицо не желает "жить по законам РФ", плевать они хотели на интересы России... И заметьте, государство не может призвать к порядку этих "граждан России", не может их "уговорить" либо надавить. Конечно, им же нельзя рисковать, если они ослушаются запада, они же могут пострадать: потерять яхту или виллу, или свой закордонный счёт... надо их пожалеть, зачем их наказывать санкциями. А вот на Лукашенко можно давить и третировать, подумаешь, он же отвечает ВСЕГО ЛИШЬ за целую страну, за судьбы 9.5 МЛН. человек. Поэтому ничего страшного, если он рискнёт и получит дополнительные санкции,.. Интересно, кому в РФ так выгодно, чтобы запад размазал Беларусь санкциями??? Наверное, в России считают, что Беларусь мало натерпелась, можно ещё потоптать?.. А когда уже совсем сил не останется у соседа, можно будет заграбастать РБ за бесценок? Получается, что правительство России не может (или не хочет?) справиться с олигархами России, для них интересы олигархов важнее заботы о народе России. А где гарантия у Лукашенко, что это же правительство будет трогательно заботиться о народе Беларуси??? Он - президент РБ, он не может подставить или кинуть СВОИХ ЛЮДЕЙ. И он доказывает это своими делами уже многие годы, а в последний год об этом вообще узнал и весь мир... Вот поэтому Лукашенко и сказал: когда ваши олигархи официально признАют Крым, тогда и за мной не заржавеет! А пока - он защищает интересы своего народа!..
Броненосец Потемкин
Одни враги, куда податься, государство испоганили, за Родину обидно....
Виктор Василенко
двойные стандарты , однако .....
Николай Краснопольский
А отнести этих банкиров и операторов к иноагентам, ведь именно эту функцию своими действиями они фактически и выполняют.

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