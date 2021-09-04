Темы дняГлава ВТБ Костин заявил, что банк не собирается работать в Крыму Червонец Недавно одна моя знакомая на вопрос, где бы она хотела жить, ответила, что в Крыму.Вернуться к статье2713НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир EвтушенкоВот так-то. Плевать хотели на Россию грефы-костюки, а их шавки нападают на Лукашенко, что не хочет признать Крым российским. Причём, свою позицию он чётко обозначил в отличии от подонков грефо-костюков.ГМГеоргий МихалевОбосрались скоты.Людмила БаталоваДоказательство того, что все животные равны, но некоторые равнее. Значит надо поменять руководство банков и жить по законам РФ. Надоело уже это хамское неравенство.Галина БеликоваБанки передать в собственность государства, руководство под суд с конфискацией имущества.Валерий Антохинбанки не РоссийскиеМихаил ФадеевДа и негодные, у меня жена такие банки выбрасывает без сожаления!Кремлев ВладимирГреф не хочет, Костин тоже. Неужели некому заставить. По-моему у нас и президент и премьер и дума есть. Почему молчат? Не странно ли?Валера ЮшковТак они тоже враги советской власти.SSSasha Sokolovдять банки то частныеКремлев ВладимирА разве частные фирмы не подчиняются государству? Тогда это уже анархией попахивает.....Николай КузнецовВ штатах тоже частные. И что? Там они и мявкнуть не смеют против государства.SSSasha SokolovСБ вроде контрольный пакет у Мишустина 51% если цифры не путаю,ВТБ 61%,но видимо приказать не могут,отсюда оба банка к Крыму работать не будут,можно долго нудеть спорить орать,но проку от ваших воплей не будетSSSasha SokolovСША и РФ разные песни,можешь сравнивать хоть с Арктикой толку от тебя никакогоКремлев ВладимирДумаю у нас дойдет до того, что и силовые структуры прихватизируют.SSSasha Sokolovи это не твоего ума и носа дело живи своими заботамиВалера ЮшковНу раз глава ВТБ Костин заявил, что банк не собирается работать в Крыму,значит он враг России. Путина такие главы устраивают.Семенков АлександрЕщё один официальный отказник нарисовался. Хер они положили на развитие Крыма и страны, и, я так думаю, на Президента.SVSergei ViculovБеда: главные враги наши, оказывается, не США, а финансисты и главные из них - банкиры, а из них эти непатриотичные сволочи - сбер и втб. Ну что их терпит правительство? Закрывать надо этих гадов и выселять из России!!!SSSasha Sokolovа как ты без денег жить будешь? закрыватель?Михаил ФадеевКажется, это тот случай, когда следует власть применить! Иначе чего стоят все эти разговоры о суверенитете РФ!? Короче - не дождетесь моего голоса за ЕДРу, пока вышеназванные Костин с Грефом не извинятся с поклонами!Михаил ФадеевНу как, здорово я их припугнул?александрГлупая статья и провакационнаяМихаил ФадеевМысль следовало бы раскрыть. А то тявкнул и морду под мышку. Да еще и с орфографией на 2Olga BelА как это рос. власть может "поменять руководство банков"? Они разве принадлежат государству РФ, чтобы ими распоряжаться? Вся фишка в том, что они НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, они ПРИНАДЛЕЖАТ олигархам, а олигарх, как частное лицо не желает "жить по законам РФ", плевать они хотели на интересы России... И заметьте, государство не может призвать к порядку этих "граждан России", не может их "уговорить" либо надавить. Конечно, им же нельзя рисковать, если они ослушаются запада, они же могут пострадать: потерять яхту или виллу, или свой закордонный счёт... надо их пожалеть, зачем их наказывать санкциями. А вот на Лукашенко можно давить и третировать, подумаешь, он же отвечает ВСЕГО ЛИШЬ за целую страну, за судьбы 9.5 МЛН. человек. Поэтому ничего страшного, если он рискнёт и получит дополнительные санкции,.. Интересно, кому в РФ так выгодно, чтобы запад размазал Беларусь санкциями??? Наверное, в России считают, что Беларусь мало натерпелась, можно ещё потоптать?.. А когда уже совсем сил не останется у соседа, можно будет заграбастать РБ за бесценок? Получается, что правительство России не может (или не хочет?) справиться с олигархами России, для них интересы олигархов важнее заботы о народе России. А где гарантия у Лукашенко, что это же правительство будет трогательно заботиться о народе Беларуси??? Он - президент РБ, он не может подставить или кинуть СВОИХ ЛЮДЕЙ. И он доказывает это своими делами уже многие годы, а в последний год об этом вообще узнал и весь мир... Вот поэтому Лукашенко и сказал: когда ваши олигархи официально признАют Крым, тогда и за мной не заржавеет! А пока - он защищает интересы своего народа!..Броненосец ПотемкинОдни враги, куда податься, государство испоганили, за Родину обидно....Виктор Василенкодвойные стандарты , однако .....НКНиколай КраснопольскийА отнести этих банкиров и операторов к иноагентам, ведь именно эту функцию своими действиями они фактически и выполняют.Комментировать
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