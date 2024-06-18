Досрочное сложение полномочий депутата топ-менеджером «Газпрома» Созоновым обойдется бюджету ХМАО в 34 млн рублей

На подготовку и проведение дополнительных выборов в думу Ханты-Мансийского автономного округа из-за досрочного сложения полномочий бывшего гендиректора «дочки» «Газпрома» Петра Созонова потребуется 34 млн рублей налогоплательщиков.
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