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Полина Лысенко намекнула на расставание с Лещуком. Экс-ведущая «Динамо ТВ» пришла к бывшей жене вратаря: «Мы выяснили, как все было на самом деле»

Полина Лысенко намекнула на расставание с Лещуком. Экс-ведущая «Динамо ТВ» пришла к бывшей жене вратаря: «Мы выяснили, как все было на самом деле»

Фото: t.me/topolina_13 «Это я пару дней назад еду в гости с новогодним подарком к девушке, благодаря которой наши итоги года стали совершенно другими .

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