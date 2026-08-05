JPR: привлекательность женской фигуры определяет соотношение талии и груди

Ученые из Женского университета Вайо (Япония) выяснили, что современные мужчины при оценке женской привлекательности больше обращают внимание не на классическое соотношение талии и бедер, а на пропорции талии и груди.
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