«Лейкерс» обыграли «Оклахому» без Джеймса, Дэвиса и Расселла

Ведущие борьбу за попадание в плей-офф «Лейкерс» в среду обыграли на выезде «Оклахому» – 123:117. «Лейкерс» удалось победить одного из конкурентов без травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса (у обоих проблемы с правой стопой) и Д’Анджело Расселла (растяжение связок голеностопа).