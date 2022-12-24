Водителей предложили наказывать за езду под воздействием лекарств

В России водители будут привлекаться к ответственности за управление автомобилем под воздействием лекарств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но способны ухудшать его внимание и реакцию.
В России водители будут привлекаться к ответственности за управление автомобилем под воздействием лекарств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но способны ухудшать его внимание и реакцию.
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