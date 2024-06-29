Ученые обнаружили вирус, уничтожающий рак – исследование проводилось на мышах Максим МорозовУченые из Northwestern Medicine (некоммерческой системы здравоохранения) обнаружили, что аттенуированный (ослабленный) вирус может помочь устранить рак у мышей.
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