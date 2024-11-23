Ефимов: в районе Щукино построили первый технопарк по программе КРТ

На территории бывшей промзоны в столичном районе Щукино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построили бизнес-центр «Технопарк «Октябрьское поле», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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