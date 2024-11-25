Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В экспонатах прослеживаются мотивы, характерные для декоративного убранства зданий ВДНХ Картины, скульптуры, мозаика отечественных и современных мастеров представлены в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ в Москве.
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