Мигрант с русским паспортом проломил голову многодетной матери за отказ в отношениях

Возбуждено уголовное дело. Агрессивному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Полицейские в Красноярском крае устанавливают обстоятельства конфликта в посёлке Емельяново, в ходе которого выходец одной из восточных республик битой проломил голову 37-летней матери четверых детей.