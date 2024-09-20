Мигрант с русским паспортом проломил голову многодетной матери за отказ в отношениях

Возбуждено уголовное дело. Агрессивному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Полицейские в Красноярском крае устанавливают обстоятельства конфликта в посёлке Емельяново, в ходе которого выходец одной из восточных республик битой проломил голову 37-летней матери четверых детей.
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