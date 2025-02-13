Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МО рассказало, как украинские боевики сорвали ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС

МО рассказало, как украинские боевики сорвали ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС

С 8 часов 45 минут колонна машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, направляющихся для ротации на Запорожскую АЭС, прибыла к ранее согласованному с украинской стороной, месту встречи в районе КАМЕНСКОЕ (35 км юго-вост ЗАПОРОЖЬЕ) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

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