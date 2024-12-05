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На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт

На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт

Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет «Страна.ua», ссылаясь на мнение оппозиции.

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