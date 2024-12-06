Жестко поступим: Силуанов обещал ответ Западу на изъятие активов России

Россия жестко и решительно ответит Западу на изъятие прибыли от российских замороженных активов. Наша страна зеркально ответит западным государствам на этот недружественный и нарушающий международное право шаг.
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