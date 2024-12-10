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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения управления приграничными районами и их высококачественного развития

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул важность усиленного налаживания всех аспектов управленческой работы в приграничных районах страны для продвижения их высококачественного развития.

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