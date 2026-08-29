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Царьград

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Народный фронт отправит талисманы от школьников бойцам СВО

Народный фронт отправит талисманы от школьников бойцам СВО

Школьники из села Марково изготовили более 200 талисманов в виде котиков с красными рюкзаками, вдохновлёнными героическим образом Владислава Головина.

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