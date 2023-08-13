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«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров»

«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров»

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед игрой с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды сегодня утром», – сказано в заявлении парижан.

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