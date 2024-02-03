В экстренных службах заявили, что факт атаки системами Patriot на Ил-76 доказан

В полной выкладке фрагментов разрушенного самолета Ил-76 не никакой необходимости, поскольку экспертиза уже доказала на сто процентов факт удара по самолету с использованием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
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