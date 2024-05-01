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Коваленко в 5-м матче серии с «Виннипегом»: 1 бросок, 1 хит, 1 потеря и «минус 1» за 6:19

«Эвеланш» обыграли «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).  24-летний россиянин провел на льду 6 минут 19 секунд (13 смен, полезность «минус 1»).

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