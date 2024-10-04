Городской благотворительный сервис будет полезен любителям животных из Войковского

Благотворительный сервис на портале mos.ru позволяет просто и быстро перечислять средства в проверенные некоммерческие организации (НКО), которые занимаются поддержкой бездомных кошек, собак, белок и птиц, проживающих на территории парков и зеленых зон столицы.
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