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Аграрии Удмуртии намолотили более 450 000 тонн зерна

Аграрии Удмуртии намолотили более 450 000 тонн зерна

Ижевск. Удмуртия. Аграрии Удмуртии намолотили 453,5 тыс. тонн зерна. Как сообщает портал udmurt.ru, средняя урожайность составила 27,3 центнера с гектара.

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