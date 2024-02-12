10-балльные пробки образовались утром 12 февраля в Иркутске из-за снега

В понедельник, 12 февраля, в утренние часы Иркутск охватил транспортный коллапс. С 9 утра на дорогах города образовались масштабные пробки, интенсивность которых в отдельных районах достигала 10 баллов по данным сервиса «Яндекс Карты».
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