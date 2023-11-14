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Царьград

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Пермского журналиста депортировали из России, не завершив следствие

Пермского журналиста депортировали из России, не завершив следствие

Владислав Иваненко имеет гражданство Казахстана.13 ноября около 20:00 журналиста ProPerm Владислава Иваненко, находившегося в «Центре временного содержания иностранных граждан» пять дней, депортировали из России.

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