Пермского журналиста депортировали из России, не завершив следствие

Владислав Иваненко имеет гражданство Казахстана.13 ноября около 20:00 журналиста ProPerm Владислава Иваненко, находившегося в «Центре временного содержания иностранных граждан» пять дней, депортировали из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии