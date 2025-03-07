Николаев, Одесса и Харьков: Почему на новой карте России именно эти города? Юлия СоколоваПока между Россией и США постепенно налаживается диалог по вопросу Украины, политические обозреватели и эксперты обсуждают возможные границы будущего урегулирования.
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