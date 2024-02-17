Машина Red Bull Racing станет беспонтонной по ходу сезона-2024?Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing по ходу сезона-2024 в Формуле 1 перейдет к концепции «нулевого» размера боковых понтонов, сообщает итальянский Motorsport со ссылкой на собственные источники.