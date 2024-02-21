Несколько дней назад, после длительного и сложного штурма, был взят важный "аванпост" противника. Несмотря на ожесточенные бои и "бесконечные" подкрепления в виде самозваных элитных нацистских отрядов, солдаты "страны 404" не удержали Авдеевку и позорно бежали из города, о чем, естественно, во всех подробностях доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.