17 и 18 мая в Калуге пройдут бои MMA

В Калуге 17 и 18 мая пройдет Первенство России по MMA среди юниоров, сообщает Минспорта региона. Во Дворце спорта "Центральный" в Калуге пройдет первенство России по ММА среди юниоров, в нем примут участие 130 спортсменов из 42 регионов страны.
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