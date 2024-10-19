Тамбовчанин похитил с поля 12 тюков сена

Токаревским районным судом прекращено уголовное дело о краже чужого имущества. Летом 2024 года житель Сампурского округа, находясь на территории Токаревского округа, увидел на лугу 12 тюков лугового сена, которые принадлежали местной жительнице.
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