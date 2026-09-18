Иностранные наблюдатели дали высокую оценку стандартам выборов в ГД на участках в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международные наблюдатели, посетившие московские участки в первый день проведения выборов в Государственную думу, отметили высокий уровень технологической оснащенности участков, четкое следование регламенту и прозрачность процесса голосования.
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