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ТАСС

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Иностранные наблюдатели дали высокую оценку стандартам выборов в ГД на участках в Москве

Иностранные наблюдатели дали высокую оценку стандартам выборов в ГД на участках в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международные наблюдатели, посетившие московские участки в первый день проведения выборов в Государственную думу, отметили высокий уровень технологической оснащенности участков, четкое следование регламенту и прозрачность процесса голосования.

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