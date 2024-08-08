Гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы доплатят

Ежемесячная индексируемая доплата к пенсии в размере 1 200 рублей для пенсионеров, достигших 80 лет, а также инвалидов I группы установлена законом, который подписал президент Российской Федерации Владимир Путин .
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