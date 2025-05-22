Индия оценила возможности С-400: контракт на $5,43 млрд выполняется

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев опроверг слухи об ущербе поставкам С-400 в Индию. Контракт на $5,43 млрд выполняется, и индийское руководство высоко оценило системы, отметив их важность в конфликтах с Пакистаном.